Spectacle Débandade Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Spectacle Débandade

Jeudi 19 mars 2026 de 19h30 à 21h.

Vendredi 20 mars 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Le plateau prend tour à tour des airs de stand-up, de télé-réalité, de comédie musicale… Un spectacle bien dans ses corps non conformes, fragiles et puissants, pas du tout masculiniste, qui file la pêche .

À l’origine de cette création au titre en forme de clin d’œil, Olivia Grandville a posé une simple question archi complexe à sept jeunes hommes, danseurs et performeurs de nationalités différentes Comment vivez-vous votre masculinité aujourd’hui ? Comment ressentez-vous, comment riez-vous (ou pas) des représentations du masculin dans vos histoires personnelles, dans l’imaginaire collectif véhiculé par la pop culture, le sport, l’époque et ses médias ? Ils y répondent chacun et ensemble, ils s’en amusent, ils en font trop, bousculent quelques idées reçues, en paroles, en musiques en mouvements, en vidéos… On navigue entre moments intimes et jaillissements foutraques.



À partir de 15 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

English :

The stage takes on the airs of stand-up, reality TV, musical comedy? A show that’s at ease with its non-conforming bodies, fragile and powerful, not at all masculinist, that’s a real peach.

