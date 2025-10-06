Spectacle débat : à chacun son chez soi Salle du Vallon Mauves-sur-Loire

Spectacle débat : à chacun son chez soi Salle du Vallon Mauves-sur-Loire lundi 6 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-06 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Sur inscription Renseignements et inscription auprès du CLIC Loire et Erdre :02 28 22 20 35 ou clic@mairie-carquefou.fr Adulte, Senior

Participez à ce format original qui vous permettra à travers un spectacle débat de découvrir les sujets de l’adaptation du logement et les différents types d’habitats pour les seniors. Le spectacle sera suivi d’un pot et de stands pour venir poser vos questions à l’ADIL, à SOLIHA et au CreAT.

Salle du Vallon Mauves-sur-Loire 44470