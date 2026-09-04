Informations pratiques

Sélestat

Spectacle/débat : elle est à qui la parole ?

18 Rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06 19:12:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

La cie « Dégadézo » propose un spectacle-débat qui nous interroge sur nos façons de communiquer : qui parle, qui attire l’attention, qui est applaudi ? A partir de 7 ans

Dans le cadre du festival Décodage organisé par la Collectivité Européenne d’Alsace.

La compagnie Dégadézo propose un spectacle-débat qui nous interroge sur nos façons de communiquer : qui parle, qui attire l’attention, qui est applaudi ? Une invitation à sortir de son rôle de spectateur pour confronter les points de vue et s’enrichir d’autres façons de penser, dans une séquence de débat résolument démocratique.

Le spectacle sera suivi par l’ouverture de la buvette pour créer un moment de convivialité et d’échanges.

Conception et jeu : Antje Schur et Régine Westenhoeffer. Regard complice, jeu et dramaturgie : Carole Breyer.

Tout public à partir de 7 ans. 0 .

18 Rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 autrescene.selestat@gmail.com

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English :

The « D%E9gad%E9zo » theater company presents a performance-discussion that prompts us to reflect on how we communicate: Who speaks? Who gets the attention? Who gets the applause? For ages 7 and up

L’événement Spectacle/débat : elle est à qui la parole ? Sélestat a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme