Spectacle-débat « En direct des comités de libération du Lot, juin 1945 »

Salle des fêtes Saint-Chamarand Lot

Gratuit

Début : 2025-09-25 20:30:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Ils sont plusieurs centaines, réunis en assemblée à Montcuq et ailleurs en juin 1945 Elise femme de déporté, Louis résistant, Camille enseignant, Hélène résistante de l’Union des femmes françaises, Pierre maquisard ayant refusé le STO, Juan l’Espagnol, Gilbert le paysan, Edouard l’épicier.

Le comité du peuple s’organise, débat, rédige le cahier de doléances du comité de Libération de Montcuq (conservé aux Archives départementales). En vue une nouvelle société et une nouvelle constitution empreintes de liberté et de solidarité afin de combattre le fascisme pour que la bête immonde ne revienne jamais.

En comparant ces cahiers de doléances avec ceux de 1789 qui précèdent la Révolution et ceux de 2019 en réponse au mouvement des gilets jaunes, il semble évident que les mêmes demandes populaires ressurgissent plus d’égalité et de justice, la fin des privilèges et le partage des richesses. .

Salle des fêtes Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie

English :

Several hundred of them gathered in Montcuq and elsewhere in June 1945: Elise, the wife of a deportee; Louis, a member of the Resistance; Camille, a teacher; Hélène, a member of the Union des femmes françaises; Pierre, a maquisard who refused the STO; Juan, a Spaniard; Gilbert, a farmer; Edouard, a grocer

German :

Im Juni 1945 versammelten sich mehrere hundert Menschen in Montcuq und anderswo: Elise, die Frau eines Deportierten, Louis, der Widerstandskämpfer, Camille, der Lehrer, Hélène, die Widerstandskämpferin der Union des femmes françaises, Pierre, der Maquisard, der den STO verweigert hatte, Juan, der Spanier, Gilbert, der Bauer, Edouard, der Lebensmittelhändler

Italiano :

Alcune centinaia di loro si riunirono a Montcuq e altrove nel giugno 1945: Elise, moglie di un deportato; Louis, membro della Resistenza; Camille, insegnante; Hélène, membro dell’Unione delle Donne Francesi; Pierre, membro della Resistenza che rifiutò l’ordinanza; Juan, spagnolo; Gilbert, contadino; Edouard, droghiere

Espanol :

Varios centenares de ellos se reúnen en Montcuq y otros lugares en junio de 1945: Elise, esposa de un deportado; Louis, miembro de la Resistencia; Camille, maestra; Hélène, miembro de la Unión de Mujeres Francesas; Pierre, miembro de la Resistencia que rechaza el STO; Juan, español; Gilbert, agricultor; Edouard, tendero

