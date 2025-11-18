Spectacle-Débat Le Bernard

Spectacle-Débat Le Bernard mardi 18 novembre 2025.

Spectacle-Débat

Salle du Bois Plaisant Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:15:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

.

Salle du Bois Plaisant Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle-Débat Le Bernard a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral