Spectacle DEBORAH LEVI DANS COMMENT J’AI DECOUVERT QUE J’ETAIT MA MERE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle DEBORAH LEVI DANS COMMENT J’AI DECOUVERT QUE J’ETAIT MA MERE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

2026-05-26

DEBORAH LEVI Comment j’ai découvert que j’étais ma mère

Deborah Levi débarque dans votre ville pour jouer son nouveau spectacle.

Le seul petit problème… c’est qu’elle ne l’a pas encore écrit.

Qu’importe ! Deborah a une matière inépuisable sa vie. .

