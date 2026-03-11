Spectacle DEBORAH LEVI DANS COMMENT J’AI DECOUVERT QUE J’ETAIT MA MERE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle DEBORAH LEVI DANS COMMENT J’AI DECOUVERT QUE J’ETAIT MA MERE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde mardi 26 mai 2026.
Spectacle DEBORAH LEVI DANS COMMENT J’AI DECOUVERT QUE J’ETAIT MA MERE à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
DEBORAH LEVI Comment j’ai découvert que j’étais ma mère
Deborah Levi débarque dans votre ville pour jouer son nouveau spectacle.
Le seul petit problème… c’est qu’elle ne l’a pas encore écrit.
Qu’importe ! Deborah a une matière inépuisable sa vie. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle DEBORAH LEVI DANS COMMENT J’AI DECOUVERT QUE J’ETAIT MA MERE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme