Spectacle Debout Là-Dedans ! – de la Cie Entrechocs camping manaysse Moustiers-Sainte-Marie

Spectacle Debout Là-Dedans ! – de la Cie Entrechocs camping manaysse Moustiers-Sainte-Marie mardi 12 août 2025.

Spectacle Debout Là-Dedans ! – de la Cie Entrechocs Mardi 12 août, 18h00 camping manaysse Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-12T18:00:00 – 2025-08-12T19:00:00

Fin : 2025-08-12T18:00:00 – 2025-08-12T19:00:00

Debout Là-Dedans ! – Bivouac Accro-Bancal

Cie Entrechocs

Durée : 60 minutes

Genre : Comédie Accidentogène – Clown – Cirque

Tout public

C’est la pause au camping Belle Étoile pour deux randonneurs chargés à bloc. Porter le fardeau, camper le décor, déballer son sac, gérer la gourde, astiquer sa plus belle gamelle, …et enfin buller !

Simple en théorie, leur installation devient la véritable montagne à gravir… l’organisation du bivouac de l’un ne faisant pas toujours le bonheur de l’autre…

Nous proposerons également des ateliers de cirque et monocycle le matin.

camping manaysse 49 Avenue Fréderic Mistral 04360 MOUSTIERS SAINTE MARIE Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Debout Là-Dedans ! – Bivouac Accro-Bancal

©Loly Circus