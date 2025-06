Spectacle Debout les singes ! Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies 4 août 2025 16:30

Dordogne

Spectacle Debout les singes ! Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04 16:30:00

fin : 2025-08-22 17:30:00

Date(s) :

2025-08-04

16h30 17h30. Spectacle familial à partir de 8 ans Venez écouter l’histoire de la bipédie du Big Bang à nos jours tous les jours (sauf les 9 et 16/08). 5€

Spectacle familial et tout public à partir de 8 ans un zoo, une fin d’après-midi, devant l’enclos des chimpanzés, un agent d’entretien, balai à la main, regarde les singes. Arrive une paléoanthropologue. De la rencontre de ces deux personnages va naître un récit de l’évolution de l’humanité qui aura l’extravagante mission d’informer nos cousins les singes sur notre histoire commune.

Cette pièce est dédiée à Yves Coppens, curieux de notre sujet et correcteur scientifique de nos premières écritures, elle est jouée tous les jours (sauf les 9 et 16 août). .

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 contact@pole-prehistoire.com

English :

4:30 pm 5:30 pm. Family show from 8 years: Come and listen to the story of bipedalism from the Big Bang to the present day, every day (except 9 and 16/08). 5?

German :

16:30 17:30 Uhr. Familienvorstellung ab 8 Jahren: Hören Sie sich täglich (außer am 9. und 16.8.) die Geschichte der Zweifüßigkeit vom Urknall bis heute an. 5?

Italiano :

16.30-17.30. Spettacolo per famiglie per bambini dagli 8 anni in su: venite ad ascoltare la storia del bipedalismo dal Big Bang a oggi, tutti i giorni (tranne il 9 e il 16/08). 5?

Espanol :

16.30 17.30 h. Espectáculo familiar para niños a partir de 8 años: venga a escuchar la historia del bipedismo desde el Big Bang hasta nuestros días, todos los días (excepto el 9 y el 16/08). 5?

