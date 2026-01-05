Spectacle Débranché Cescau
Spectacle Débranché Cescau samedi 17 janvier 2026.
Spectacle Débranché
Salle Emile Labadesse Cescau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Par La Marge Rousse
Cette lecture théâtralisée explore différentes solutions pour faire le tri parmi les informations, réfléchir par soi-même et se forger sa propre opinion. .
Salle Emile Labadesse Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 24 45 bm.cescau64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Débranché
L’événement Spectacle Débranché Cescau a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn