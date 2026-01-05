Spectacle Débranché Cescau

Spectacle Débranché

Spectacle Débranché Cescau samedi 17 janvier 2026.

Spectacle Débranché

Salle Emile Labadesse Cescau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Par La Marge Rousse
Cette lecture théâtralisée explore différentes solutions pour faire le tri parmi les informations, réfléchir par soi-même et se forger sa propre opinion.   .

Salle Emile Labadesse Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 24 45  bm.cescau64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Débranché

L’événement Spectacle Débranché Cescau a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn