Spectacle Débranché D817 Puyoô

Spectacle Débranché
D817 Bibliothèque Puyoô Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Par La Marge Rousse
Cette lecture théâtralisée explore différentes solutions pour faire le tri parmi les informations, réfléchir par soi-même et se forger sa propre opinion. .
D817 Bibliothèque Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 05 88 mediatheque@cc-lacqorthez.fr
