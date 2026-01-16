Spectacle Débranché D817 Puyoô

Spectacle Débranché D817 Puyoô vendredi 6 mars 2026.

D817 Bibliothèque Puyoô

Début : 2026-03-06
Par La Marge Rousse
Cette lecture théâtralisée explore différentes solutions pour faire le tri parmi les informations, réfléchir par soi-même et se forger sa propre opinion.   .

D817 Bibliothèque Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 05 88  mediatheque@cc-lacqorthez.fr

