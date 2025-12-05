Spectacle d’échassiers Celestroï, Prophéties. Dégustation de soupes au bar à soupes Fêtes de fin d’année Yssingeaux

Spectacle d’échassiers Celestroï, Prophéties. Dégustation de soupes au bar à soupes Fêtes de fin d’année

place Foch Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Soirée de lancement des illuminations de la place Foch. Le spectacle plongera petits et grands dans un univers steampunk et fantastique, peuplé de trois musiciens échassiers tout droit sortis d’un autre monde. La soirée se poursuivra avec un bar à soupe.

place Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

English :

An evening to launch the illuminations in Place Foch. The show will plunge young and old alike into a steampunk fantasy world, populated by three stilt-walking musicians straight out of another world. The evening continues with a soup bar.

German :

Abend zum Start der Beleuchtung des Place Foch. Die Show wird Groß und Klein in ein Steampunk- und Fantasieuniversum eintauchen lassen, das von drei Stelzenmusikern bevölkert wird, die direkt aus einer anderen Welt stammen. Der Abend wird mit einer Suppenbar fortgesetzt.

Italiano :

Serata di lancio delle luminarie di Place Foch. Lo spettacolo immergerà grandi e piccini in un mondo fantastico steampunk, con tre musicisti su trampoli direttamente da un altro mondo. La serata proseguirà con una zuppiera.

Espanol :

Velada de inauguración de la iluminación de la plaza Foch. El espectáculo sumergirá a grandes y pequeños en un mundo de fantasía steampunk, con tres músicos en zancos salidos de otro mundo. La velada continuará con un bar de sopas.

