Informations pratiques

Pontorson

Spectacle « Déclinaisons »

Ardevon 2 rue du prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Déclinaisons est une mise en lumière du patrimoine gastronomique et des lieux qui le portent. En langage culinaire, les déclinaisons sont des manières nouvelles d’assembler les ingrédients d’anciennes recettes, des variantes d’un plat de référence. En faisant se rencontrer et dialoguer un chef cuisinier, un conteur et un musicien, nous chercherons à mettre en scène, en musique et en bouche, des lieux emblématiques du territoire, connus ou plus confidentiels. L’animation s’achèvera par une dégustation de la recette préparée sous vos yeux. Par la compagnie « Tourner la page ». .

Ardevon 2 rue du prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr

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English : Spectacle « Déclinaisons »

L’événement Spectacle « Déclinaisons » Pontorson a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts