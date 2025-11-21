[Spectacle] Déconnecter Crépy-en-Valois

[Spectacle] Déconnecter

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Spectacle par la compagnie Contes sur Nous

Joris, un adolescent accroc aux réseaux sociaux et Antoine, un scientifique en herbe amoureux des bibliothèques n’avaient rien à faire ensemble.

Mais c’était sans compter sur cet été 2022, été durant lequel ils se retrouvèrent dans la même colonie de vacances dans les Pyrénées…

Vendredi 21 novembre

19h30

03.44.87.92.53.

Dès 6 ans

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53

English :

Show by the Contes sur Nous company

Joris, a teenager addicted to social networking sites, and Antoine, a budding scientist with a love of libraries, had nothing to do with each other.

But that was without counting on the summer of 2022, when they found themselves at the same summer camp in the Pyrenees…

? Friday, November 21st

? 19h30

? 03.44.87.92.53.

From 6 years

German :

Aufführung durch die Gesellschaft Contes sur Nous

Joris, ein Teenager, der süchtig nach sozialen Netzwerken ist, und Antoine, ein angehender Wissenschaftler, der Bibliotheken liebt, hatten eigentlich nichts miteinander zu tun.

Aber sie hatten nicht mit diesem Sommer 2022 gerechnet, einem Sommer, in dem sie sich im selben Ferienlager in den Pyrenäen wiederfanden…

? Freitag, den 21. November

? 19h30

? 03.44.87.92.53.

Ab 6 Jahren

Italiano :

Spettacolo della compagnia Contes sur Nous

Joris, un adolescente dipendente dai social network, e Antoine, uno scienziato in erba con la passione per le biblioteche, non avevano nulla a che fare l’uno con l’altro.

Ma questo senza contare l’estate del 2022, quando si ritrovano nello stesso campeggio nei Pirenei…

? Venerdì 21 novembre

? 19h30

? 03.44.87.92.53.

Da 6 anni

Espanol :

Espectáculo de la compañía Contes sur Nous

Joris, un adolescente adicto a las redes sociales, y Antoine, un científico en ciernes enamorado de las bibliotecas, no tenían nada que ver.

Pero eso sin contar con el verano de 2022, cuando se encontraron en el mismo campamento de vacaciones en los Pirineos…

? Viernes 21 de noviembre

? 19h30

? 03.44.87.92.53.

A partir de 6 años

