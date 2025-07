Spectacle découverte des quatre tauromachies Domaine El Campo Mées

Spectacle découverte des quatre tauromachies Domaine El Campo Mées jeudi 24 juillet 2025.

Spectacle découverte des quatre tauromachies

Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Venez partager au Campo une soirée basée sur la culture taurine landaise !

Spectacle d’ 1h30 avec

Démonstration à la tauromachie espagnole (sans mise à mort) par l’école taurine de Richard Milian. Cet ancien torero viendra s’entrainer et donner des conseils à ses élèves à haute voix pour faire partager son savoir.

Démonstration de course landaise avec écarteurs et sauteur

Ouverture du site dès 18h30

19h30 repas paëlla, fromage et dessert

21h spectacle

Réservation à l’Office de Tourisme. .

Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04

English :

German : Spectacle découverte des quatre tauromachies

Italiano :

Espanol : Spectacle découverte des quatre tauromachies

L’événement Spectacle découverte des quatre tauromachies Mées a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Grand Dax