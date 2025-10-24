Spectacle d’Edouard Deloignon Grandira plus tard Rue Pierre de Coubertin Yvetot
Spectacle d’Edouard Deloignon Grandira plus tard Rue Pierre de Coubertin Yvetot vendredi 13 mars 2026.
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent… Édouard a eu mille vies ! Et il a plein de choses à vous raconter, de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club. Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir. .
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr
