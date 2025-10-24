Spectacle d’Edouard Deloignon Grandira plus tard Rue Pierre de Coubertin Yvetot

Spectacle d’Edouard Deloignon Grandira plus tard

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent… Édouard a eu mille vies ! Et il a plein de choses à vous raconter, de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club. Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir. .

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr

