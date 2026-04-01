Spectacle DéFILe | Cie Gazibul Salle Kéromest Ploumagoar

Spectacle DéFILe | Cie Gazibul

Salle Kéromest Place du 8 Mai 1945 Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-04-15 17:45:00

Date(s) :

2026-04-15

Le spectacle DéFiLe à la salle Keromest invite les publics dès 5 ans à découvrir une création poétique de la Compagnie Gazibul, mêlant narration et images pour évoquer les souvenirs et les étapes de la vie avec simplicité et émotion. Sur réservation .

Salle Kéromest Place du 8 Mai 1945 Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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L’événement Spectacle DéFILe | Cie Gazibul Ploumagoar a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol