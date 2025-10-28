Spectacle (Dé)formation Professionnelle Centre Culturel Le Family Landerneau

Centre Culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2025-10-28 20:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Cirque et Théâtre avec la Compagnie AMA.

Elodie Guézou nous invite à vivre une expérience intime mêlant contorsion et théâtre.

À travers des fragments de vie, elle dessine son parcours personnel et sa relation au travail le (non) choix de cette discipline, sa rencontre avec un artiste de cirque professionnel, un message vocal de sa mère, son premier programme de contorsion, et enfin la rencontre avec le spécialiste qui lui diagnostique un burn out.

Un partage d’expérience sensible et décalé sur l’art de se plier en quatre !

Tout public, dès 8 ans.

Durée 1h. .

Centre Culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50

