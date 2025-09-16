Théâtre Délivre-nous du mâle à l’Espace Jean Carmet Espace Culturel Jean Carmet Le Vigan

Théâtre Délivre-nous du mâle à l’Espace Jean Carmet

Espace Culturel Jean Carmet 266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-03-14 20:30:00

Lola dirige une armée de financier à la testostérone épanouie

Lola dirige une armée de financier à la testostérone épanouie. Elle est sexy, célibataire et… Compliquée ! Un matin après une bringue d'anthologie, elle trouve un moine, Frère Félicien, dans son canapé …

Vous leur avez fait un triomphe dans la pièce Noces de rouille, venez retrouver Corinne Delpech et Sébastien Laussier pour une nouvelle soirée de rire et de plaisir ! Une délirante et irrévérencieuse comédie dans un authentique dérapage théâtral !

Espace Culturel Jean Carmet 266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10 espace.jeancarmet@gmail.com

