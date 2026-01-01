Spectacle d’éloquence Atelier d’Art Domestique Hauts de Bienne
Spectacle d’éloquence
Atelier d’Art Domestique 116 Rue de la République Hauts de Bienne Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 21:00:00
2026-01-17
Un spectacle d’éloquence vous est proposé à l’Atelier d’Art Domestique par les Improbables Jurassiens (Frédérique Bouillier et ses élèves).
ATTENTION: Nombre de places limité ! Réservation fortement conseillée. .
Atelier d’Art Domestique 116 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 05 34 06 baladesetballades@gmail.com
