Spectacle: Dépêche et vous Pornic

Spectacle: Dépêche et vous

1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

2025-11-21

Venez découvrir le nouveau spectacle de La Muse, compagnie nantaise d’improvisation au café théâtre Le Poche à Pornic !



Ce soir, la rédaction est en panique. Pas une ligne écrite, pas une photo même floue. Heureusement, vous êtes là.

Avec votre aide, on va improviser un journal de A à Z brèves, faits divers, horoscope, petites annonces, édito engagé ou débat politique en roue libre… Chaque rubrique devient une scène, chaque page une surprise.

Un cabaret d’impro à l’humour décalé, à la poésie imprévisible et à l’absurde contagieux.

Scoop garanti, une chose est sûre l’édition de ce soir ne ressemblera à aucune autre. .

1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

Come and discover the new show by La Muse, an improvisation company from Nantes, at Pornic’s café théâtre Le Poche!

German :

Erleben Sie die neue Show von La Muse, einer Improvisationstheatergruppe aus Nantes, im Theatercafé Le Poche in Pornic!

Italiano :

Venite a scoprire il nuovo spettacolo de La Muse, una compagnia di improvvisazione di Nantes, al café théâtre Le Poche di Pornic!

Espanol :

Venga a descubrir el nuevo espectáculo de La Muse, compañía de improvisación de Nantes, en el café teatro Le Poche de Pornic

