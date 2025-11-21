Spectacle: Dépêche et vous Pornic
Venez découvrir le nouveau spectacle de La Muse, compagnie nantaise d’improvisation au café théâtre Le Poche à Pornic !
Ce soir, la rédaction est en panique. Pas une ligne écrite, pas une photo même floue. Heureusement, vous êtes là.
Avec votre aide, on va improviser un journal de A à Z brèves, faits divers, horoscope, petites annonces, édito engagé ou débat politique en roue libre… Chaque rubrique devient une scène, chaque page une surprise.
Un cabaret d’impro à l’humour décalé, à la poésie imprévisible et à l’absurde contagieux.
Scoop garanti, une chose est sûre l’édition de ce soir ne ressemblera à aucune autre. .
Come and discover the new show by La Muse, an improvisation company from Nantes, at Pornic’s café théâtre Le Poche!
Erleben Sie die neue Show von La Muse, einer Improvisationstheatergruppe aus Nantes, im Theatercafé Le Poche in Pornic!
Venite a scoprire il nuovo spettacolo de La Muse, una compagnia di improvvisazione di Nantes, al café théâtre Le Poche di Pornic!
Venga a descubrir el nuevo espectáculo de La Muse, compañía de improvisación de Nantes, en el café teatro Le Poche de Pornic
