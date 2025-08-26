Spectacle Depuis hier, 4 habitants par Michel Laubu Trielle Thiézac
Trielle A la Ferme de Trielle Thiézac Cantal
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-08-26 21:00:00
fin : 2025-08-26 22:30:00
2025-08-26
Spectacle de marionnettes « Depuis hier, 4 habitants », accompagné de son exposition « Recyclage des os usés », os ramassés en bord de mer puis sculptés.
Un spectacle tout public, à partir de 8 ans.
Trielle A la Ferme de Trielle Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 76 04 47 trielle.communication@gmail.com
English :
Puppet show « Depuis hier, 4 habitants » (Since yesterday, 4 inhabitants), accompanied by its exhibition « Recyclage des os usés » (Recycling used bones), bones collected on the seashore and then sculpted.
A show for all ages, from 8 upwards.
German :
Puppentheaterstück « Depuis gestern, 4 habitants », begleitet von seiner Ausstellung « Recyclage des os usés », Knochen, die am Meer gesammelt und dann geschnitzt wurden.
Eine Aufführung für alle Altersgruppen ab 8 Jahren.
Italiano :
Spettacolo di marionette « Depuis hier, 4 habitants » (Da ieri, 4 abitanti), accompagnato dalla mostra « Recyclage des os usés » (Riciclaggio delle ossa usate), ossa raccolte in riva al mare e poi scolpite.
Uno spettacolo per tutte le età, dagli 8 anni in su.
Espanol :
Espectáculo de marionetas « Depuis hier, 4 habitants » (Desde ayer, 4 habitantes), acompañado de su exposición « Recyclage des os usés » (Reciclaje de huesos usados), huesos recogidos en la orilla del mar y luego esculpidos.
Un espectáculo para todas las edades, a partir de 8 años.
