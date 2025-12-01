Spectacle : Déraciné International Visual Theatre Paris

Saviez-vous que les arbres peuvent éprouver du stress ? Que leurs racines reliées aux champignons forment un réseau de communication efficace ? Ou encore qu’ils sont capables de faire preuve de solidarité mutuelle ? Myriam et Annaïg racontent comment elles ont appris cela des arbres eux-mêmes…

Tout commence par une sortie de route : en pleine campagne, leur véhicule heurte un petit sapin qui se retrouve mal en point. Décidées à le replanter, les deux amies se mettent alors en quête d’un endroit hospitalier dans la forêt…

Pour écrire cette fable naturaliste, la conteuse et comédienne Myriam Gautier s’est associée à Annaïg Le Naou, interprète professionnelle en langue des signes française pour les artistes du spectacle vivant. Toutes deux s’intéressent aux ressources poétiques de cette langue basée sur le geste. Sourds ou entendants, nous pourrons tous saisir les voix du bouleau, du chêne ou du saule pleureur réunis au sein d’une clairière symbolique.

Ce conte plein de fraîcheur a l’ambition d’éveiller notre émerveillement devant les végétaux qui nous entourent, qui ne sont ordinaires qu’en apparence.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 17 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://lemouffetard.com/saison-2025-26/spectacles/deracine