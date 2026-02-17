Spectacle – Déraciné Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 3 mars, 20h00 Billetterie en ligne

Un conte et théâtre d’objets en Langue Des Signes de la compagnie Les Becs Verseurs

Création 2025. Déraciné, c’est une histoire de perdition et de retrouvailles. Deux femmes nous racontent comment elles partent travailler un matin, pour écrire un spectacle. Sur la route, elles percutent et déracinent un arbre. Elles décident alors de l’emmener au cœur de la forêt pour le replanter, mais elles se perdent… Est-ce le début d’un conte de fée ? D’une histoire sinistre ? D’une leçon de botanique ? Ou tout ça à la fois ?

Déraciné, c’est un road-trip à pied dans la forêt à la recherche d’une terre accueillante et d’une famille. C’est une histoire de malentendus, de mauvaise foi, d’émerveillement et de solidarité.

Le collectif Les Becs Verseurs, qui regroupe les artistes Myriam Gautier, Ivonig Jan et Marina Le Guennec, a été créé en 2005 à Rennes autour des arts de la parole. Il explore différents champs de jeux et de narration que sont le conte, le théâtre d’objet, la lecture et le théâtre sur mesure.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



