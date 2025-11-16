Spectacle Dérapage Théatre de Caen Caen

Spectacle Dérapage

Avec humour et autodérision, les Sea Girls évoquent leurs exploits comme leurs ratés le glamour, la vie côté coulisses, le travail, le stress, le bancal, le pas glamour… Performance et réalité se confondent dans ce show extravagant et décomplexé qui se joue des codes du music-hall. Pierre Guillois (Les Gros patinent bien) met en scène ce joyeux bordel talons, plumes, maquillages et bric-à-brac… À partir de 13 ans.

Molières 2023 Meilleur spectacle de théâtre privé, Meilleure mise en scène. .

Théatre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 00 theatre@caen.fr

English : Spectacle Dérapage

With humor and self-mockery, the Sea Girls evoke their exploits and failures: glamour, life backstage, work, stress, the wobbly, the unglamorous? Performance and reality merge in this extravagant, no-holds-barred show that plays with the codes of music hall.

German : Spectacle Dérapage

Mit Humor und Selbstironie berichten die Sea Girls über ihre Erfolge und Misserfolge: Glamour, das Leben hinter den Kulissen, Arbeit, Stress, Wackeliges, Unglamouröses? In dieser extravaganten und hemmungslosen Show, die mit den Codes der Music Hall spielt, verschmelzen Leistung und Realität.

Italiano :

Con umorismo e autoironia, le Sea Girls raccontano le loro imprese e i loro fallimenti: il glamour, la vita dietro le quinte, il lavoro, lo stress, il traballante, il poco glamour? Performance e realtà si fondono in questo spettacolo stravagante e senza esclusione di colpi che gioca con i codici del music-hall.

Espanol :

Con humor y burla de sí mismas, las Sea Girls relatan sus hazañas y fracasos: el glamour, la vida entre bastidores, el trabajo, el estrés, lo movido, lo poco glamuroso? Espectáculo y realidad se funden en este espectáculo extravagante y sin tapujos que juega con los códigos del music-hall.

