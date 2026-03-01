Spectacle Derrière la vitre | Langeac quai Voltaire Langeac

Spectacle Derrière la vitre | Langeac

quai Voltaire Auditorium médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Cirque de poche poétique, musical et aérien par la compagnie La Grange aux Ailes . Un couple, une pièce, une journée. Elle trapéziste et lui musicien.

.

quai Voltaire Auditorium médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact.mediatheque@ville-langeac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poetic, musical and aerial pocket circus by the company La Grange aux Ailes . A couple, a room, a day. She a trapeze artist, he a musician.

L’événement Spectacle Derrière la vitre | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-03-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier