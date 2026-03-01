Spectacle Derrière la vitre | Langeac quai Voltaire Langeac
quai Voltaire Auditorium médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Cirque de poche poétique, musical et aérien par la compagnie La Grange aux Ailes . Un couple, une pièce, une journée. Elle trapéziste et lui musicien.
quai Voltaire Auditorium médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact.mediatheque@ville-langeac.com
English :
Poetic, musical and aerial pocket circus by the company La Grange aux Ailes . A couple, a room, a day. She a trapeze artist, he a musician.
