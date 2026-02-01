Spectacle Derrière le hublot se cache parfois du linge place du Théâtre Montélimar

Spectacle Derrière le hublot se cache parfois du linge

place du Théâtre Théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Une comédie mordante et intelligente qui explore la vie de couple avec humour et audace. Les Filles de Simone signent un théâtre drôle, féministe et percutant, qui questionne l’amour, le quotidien et nos habitudes avec malice !

.

place du Théâtre Théâtre Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A biting, intelligent comedy that explores married life with humor and daring. Les Filles de Simone?s funny, feminist and hard-hitting theater questions love, everyday life and our habits with malice!

L’événement Spectacle Derrière le hublot se cache parfois du linge Montélimar a été mis à jour le 2025-12-24 par Montélimar Tourisme Agglomération