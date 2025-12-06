Spectacle Des ailes à nos bouches

Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 17:45:00

2025-12-06

Duo pour bric à brac en fouillis par la Cie Perpétuel Détour, spectacle de théâtre burlesque proposé dans le cadre du Marché de Noël pour tout public à partir de 6 ans

Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

English :

Duo pour bric à brac en fouillis by Cie Perpétuel Détour, burlesque theater show presented as part of the Christmas Market for all audiences aged 6 and up

German :

Duo pour bric à brac en fouillis par la Cie Perpétuel Détour, burleske Theateraufführung, die im Rahmen des Weihnachtsmarktes für jedes Publikum ab 6 Jahren angeboten wird

Italiano :

Duo pour bric à brac en fouillis della Cie Perpétuel Détour, spettacolo di teatro burlesco nell’ambito del Mercatino di Natale per tutte le età, dai 6 anni in su

Espanol :

Duo pour bric à brac en fouillis de Cie Perpétuel Détour, espectáculo de teatro burlesco en el marco del Mercado de Navidad para todas las edades a partir de 6 años

