Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Théâtre des Copiaus Chagny

Chagny

Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny

Théâtre des Copiaus Place du Théâtre Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:15:00

fin : 2026-06-03 23:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Spectacle par les enfants, ados et adultes des ateliers de Chagny. .

Théâtre des Copiaus Place du Théâtre Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 66 97 11 chagnyencouleurs@gmail.com

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English : Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny

L’événement Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Chagny a été mis à jour le 2026-05-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)