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Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Théâtre des Copiaus Chagny

Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Théâtre des Copiaus Chagny

Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Théâtre des Copiaus Chagny mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Théâtre des Copiaus

Adresse : Place du Théâtre

Ville : 71150 Chagny

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit Tarif abonné

Chagny

Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny

Théâtre des Copiaus Place du Théâtre Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:15:00
fin : 2026-06-03 23:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Spectacle par les enfants, ados et adultes des ateliers de Chagny.   .

Théâtre des Copiaus Place du Théâtre Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 66 97 11  chagnyencouleurs@gmail.com

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English : Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny

L’événement Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Chagny a été mis à jour le 2026-05-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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