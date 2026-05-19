Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Théâtre des Copiaus Chagny
Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Théâtre des Copiaus Chagny mercredi 3 juin 2026.
Chagny
Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny
Théâtre des Copiaus Place du Théâtre Chagny Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:15:00
fin : 2026-06-03 23:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Spectacle par les enfants, ados et adultes des ateliers de Chagny. .
Théâtre des Copiaus Place du Théâtre Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 66 97 11 chagnyencouleurs@gmail.com
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English : Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny
L’événement Spectacle des ateliers de théâtre de Chagny Chagny a été mis à jour le 2026-05-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)