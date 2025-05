Spectacle des Ateliers Slash – Théâtre du Sphinx – Théâtre du Sphinx Nantes, 31 mai 2025 21:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 21:00 – 22:30

Gratuit : non Tout public

Vous pouvez découvrir au total 10 spectacles différents : Ateliers Ados & préados/enfants, ateliers adultes débutants au plus perfectionnés ainsi que les élèves en formation de l’École Nantaise d’Art Dramatique. Une grande fête du théâtre !Du 31 mai au 28 juin, de 21h à 22h30Tarifs et réservations

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/a-l-affiche/