Spectacle des ateliers théâtre enfants et adolescents à Figeac
Salle Balène
Figeac

2025-06-21 15:00:00

2025-06-21

Les jeunes élèves des ateliers théâtre de l’École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac montent sur scène pour présenter plusieurs pièces interprétées par des groupes d’âge différents. Un après-midi riche en créativité et en émotion.

— Eveil L’orchestre de la grande forêt

— Enfants Intelligence fortement artificielle

— Préados Dans ma peau

— Préados Rya, une vie sur pellicule

— Ados Être… ou ne pas être 6 .

Salle Balène

Figeac 46100 Lot Occitanie
+33 5 65 34 78 87

English :

Young students from the theater workshops of the École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac take to the stage to present several plays performed by different age groups. An afternoon rich in creativity and emotion.

German :

Die jungen Schülerinnen und Schüler der Theaterworkshops der École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac betreten die Bühne, um mehrere Stücke vorzuführen, die von verschiedenen Altersgruppen interpretiert werden. Ein Nachmittag voller Kreativität und Emotionen.

Italiano :

I giovani studenti dei laboratori teatrali dell’École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac salgono sul palcoscenico per presentare diversi spettacoli interpretati da diverse fasce d’età. Un pomeriggio ricco di creatività ed emozioni.

Espanol :

Los jóvenes alumnos de los talleres de teatro de la École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac suben al escenario para presentar varias obras interpretadas por grupos de diferentes edades. Una tarde rica en creatividad y emoción.

