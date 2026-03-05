Spectacle des ateliers théâtre enfants et ados Pouillon

Spectacle des ateliers théâtre enfants et ados

Salle de cinéma Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez applaudir les élèves des ateliers théâtre enfants et adolescents de l’Amicale Laïque de Pouillon lors de cette soirée spectacle. Venez découvrir le travail des apprentis comédiens. Gratuit.

Salle de cinéma Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 00 64 compagnie.ceto@wanadoo.fr

English : Spectacle des ateliers théâtre enfants et ados

Come and applaud the students of the children’s and teenagers’ theater workshops of the Amicale Laïque de Pouillon during this evening show. Come and discover the work of these apprentice actors. Free admission.

