Pouillon

Spectacle des ateliers théâtres de l’Amicale Laïque de Pouillon

Salle de spectacle Place de la Mairie Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Le samedi 30 Mai et dimanche 31 Mai 2026, venez regarder le spectacle de l’atelier théâtre jeunes et adultes de l’Amicale Laïque de Pouillon.

Entrée gratuite, à la salle de spectacle de Pouillon.

Informations auprès de la compagnie CéTo 06 91 31 00 64.

Le samedi 30 Mai et dimanche 31 Mai 2026, venez regarder le spectacle de l’atelier théâtre jeunes et adultes de l’Amicale Laïque de Pouillon.

Entrée gratuite, à la salle de spectacle de Pouillon.

Informations auprès de la compagnie CéTo 06 91 31 00 64. .

Salle de spectacle Place de la Mairie Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 00 64

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English : Spectacle des ateliers théâtres de l’Amicale Laïque de Pouillon

On Saturday May 30 and Sunday May 31, 2026, come and watch the young and adult theater workshop of the Amicale Laïque de Pouillon.

Free admission, at the Pouillon auditorium.

Information from the CéTo company: 06 91 31 00 64.

L’événement Spectacle des ateliers théâtres de l’Amicale Laïque de Pouillon Pouillon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans