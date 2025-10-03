Spectacle – Des bouches et des oreilles Ecole primaire publique Peyret Forcade Saint-Leu

Spectacle « Des bouches et des oreilles » de la Compagnie Tilawcis

Avec

Jacky Malbrouck au roulér, chant et kamélé n’goni

Eric Lauret, conteur et chansonnier

Eddy Grondin, improvisateur

Ce spectacle a été conçu sous une forme interactive et itinérante, dans le but de prendre le temps d’être au plus près du public. Des artistes issus d’univers variés proposent un moment doux et un peu fou, mêlant conte, chant, théâtre et fonnker (poèmes), dans une atmosphère intimiste.

Les spectateurs sont invités à choisir au hasard entre 10 chiffres. Selon leur sélection, ils explorent un répertoire littéraire et musical aux styles différents. Chaque passage est une invitation, plus ou moins imagée, à réfléchir sur la liberté, l’identité et la reconnexion à soi.

