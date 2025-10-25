Spectacle des carabistouilles Nazelles-Négron

Spectacle des carabistouilles Nazelles-Négron samedi 25 octobre 2025.

Spectacle des carabistouilles

Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Le 25 octobre 2025 venez découvrir le spectacle de music-hall des carabistouilles pour leur 10e anniversaire.

Le 25 octobre 2025 à 19h venez découvrir le spectacle de music-hall des carabistouilles pour leur 10e anniversaire en partenariat avec l’UCANN.

1 verre de bien venu vous sera offert avant le spectacle.

Spectacles au profit de L’UNION CYCLISTE AMBOISE NAZELLES NEGRON

Réservation via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/union-cycliste-amboise-nazelles-negron/evenements/spectacle-des-carabistouilles 25 .

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

English : Carabistouilles Show

On October 25th, 2025, come and discover the music hall show by Les Carabistouilles for their 10th anniversary.

German :

Am 25. Oktober 2025 erleben Sie die Music-Hall-Show der Carabistouilles anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens.

Italiano :

Il 25 ottobre 2025, venite a vedere lo spettacolo di music-hall Carabistouilles per festeggiare il suo 10° anniversario.

Espanol : Espectáculo de Carabistouilles

El 25 de octubre de 2025, ven a descubrir el espectáculo de music-hall de Les Carabistouilles con motivo de su décimo aniversario.

L’événement Spectacle des carabistouilles Nazelles-Négron a été mis à jour le 2025-10-22 par OFFICE AMBOISE