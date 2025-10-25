Spectacle des carabistouilles Nazelles-Négron
Spectacle des carabistouilles Nazelles-Négron samedi 25 octobre 2025.
Spectacle des carabistouilles
Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25 23:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Le 25 octobre 2025 venez découvrir le spectacle de music-hall des carabistouilles pour leur 10e anniversaire.
Le 25 octobre 2025 à 19h venez découvrir le spectacle de music-hall des carabistouilles pour leur 10e anniversaire en partenariat avec l’UCANN.
1 verre de bien venu vous sera offert avant le spectacle.
Spectacles au profit de L’UNION CYCLISTE AMBOISE NAZELLES NEGRON
Réservation via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/union-cycliste-amboise-nazelles-negron/evenements/spectacle-des-carabistouilles 25 .
Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71
English : Carabistouilles Show
On October 25th, 2025, come and discover the music hall show by Les Carabistouilles for their 10th anniversary.
German :
Am 25. Oktober 2025 erleben Sie die Music-Hall-Show der Carabistouilles anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens.
Italiano :
Il 25 ottobre 2025, venite a vedere lo spettacolo di music-hall Carabistouilles per festeggiare il suo 10° anniversario.
Espanol : Espectáculo de Carabistouilles
El 25 de octubre de 2025, ven a descubrir el espectáculo de music-hall de Les Carabistouilles con motivo de su décimo aniversario.
