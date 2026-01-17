Spectacle des Compagnies Ker’letchi et les Brothers Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Il s’agit d’une sortie de résidence d’artistes que nous avons accueillis pendant plusieurs semaines sur le CPA. La restitution de leur travail aura lieu le jeudi 5 février à 17h

Les compagnies Ker’letchi et les Brothers s’associent pour vous offrir un spectacle chanté inédit.

Le jeudi 05 février 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

