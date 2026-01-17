Spectacle des Compagnies Ker’letchi et les Brothers Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS
Spectacle des Compagnies Ker’letchi et les Brothers Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS jeudi 5 février 2026.
Il s’agit d’une sortie de résidence d’artistes que nous avons accueillis pendant plusieurs semaines sur le CPA. La restitution de leur travail aura lieu le jeudi 5 février à 17h
Les compagnies Ker’letchi et les Brothers s’associent pour vous offrir un spectacle chanté inédit.
Le jeudi 05 février 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit sous condition
Gratuit sur réservation
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-05T18:00:00+01:00
fin : 2026-02-05T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-05T17:00:00+02:00_2026-02-05T18:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Marc Sangnier et trouvez le meilleur itinéraire