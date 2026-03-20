Spectacle des CPES et adultes Châtellerault
Spectacle des CPES et adultes Châtellerault lundi 15 juin 2026.
Spectacle des CPES et adultes
Dôme de l’Ozon Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Découvrez la classe de CPES et les loisirs adultes pour une soirée festive sous le Dôme de l’Ozon ! .
Dôme de l’Ozon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle des CPES et adultes
L’événement Spectacle des CPES et adultes Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne