Spectacle des CPES et adultes

Dôme de l’Ozon Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Découvrez la classe de CPES et les loisirs adultes pour une soirée festive sous le Dôme de l’Ozon ! .

Dôme de l’Ozon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle des CPES et adultes

L’événement Spectacle des CPES et adultes Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne