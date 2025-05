Spectacle des élèves – Gala – 2025 – soirée dansante – Ecole de danse Mansouri Dijon Dijon, 21 juin 2025, Dijon.

Spectacle des élèves – Gala – 2025 – soirée dansante Ecole de danse Mansouri Dijon Dijon 21 et 22 juin 10 à 12 euros

Le samedi 21 juin 2025 à partir de 20h30, gala de fin d’année suivi par une soirée dansante

suivi par une soirée dansante

Présentations de ballets enfants, ados, adultes de Zumba, danses actuelles, claquettes, rock, salon, West coast swing, latines, flamenco, orientale, Cabaret jazz, Bollywood… puis soirée dansante jusqu’à 3 heures.

Début : 2025-06-21T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-22T03:00:00.000+02:00

http://ecolemansouri.fr/evenements1/spectacle-des-eleves-gala-dijon/

Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue edmond voisenet Le Mail Dijon Côte-d’Or