Spectacle Des Équilibres Le Geyser Bellerive-sur-Allier
Spectacle Des Équilibres Le Geyser Bellerive-sur-Allier jeudi 19 mars 2026.
Spectacle Des Équilibres
Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Spectacle gratuit pour les tout-petits, réalisé par Céline Bartassot et Lucie Droy, enseignantes au conservatoire de Vichy-Communauté, dans le cadre de la Semaine Nationale de la petite Enfance.
.
Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free show for toddlers, produced by Céline Bartassot and Lucie Droy, teachers at the Vichy-Communauté conservatory, as part of the Semaine Nationale de la petite Enfance.
L’événement Spectacle Des Équilibres Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations