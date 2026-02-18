Spectacle Des équilibres Ouistreham

Spectacle Des équilibres

11 Rue des Arts Ouistreham Calvados

Début : 2026-03-18 10:45:00

fin : 2026-03-18 12:00:00

2026-03-18

Par la Cie Skappa ! & associés, pour les familles dès 1 an. Gratuit sur inscription dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance.

Par la Cie Skappa ! & associés

Proposé en partenariat avec le Théâtre du Champs Exquis, ce spectacle est conçu pour un public familial dès 1 an.

Un moment poétique et ludique à partager avec les plus petits !

Entrée gratuite sur inscription

Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance. .

11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60

English :

By Cie Skappa ! & associés, for families from 1 year upwards. Free with registration as part of the Semaine de la Petite Enfance.

