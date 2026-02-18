Spectacle Des équilibres Ouistreham
Spectacle Des équilibres Ouistreham mercredi 18 mars 2026.
Spectacle Des équilibres
11 Rue des Arts Ouistreham Calvados
Début : 2026-03-18 10:45:00
fin : 2026-03-18 12:00:00
2026-03-18
Par la Cie Skappa ! & associés, pour les familles dès 1 an. Gratuit sur inscription dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance.
Par la Cie Skappa ! & associés
Proposé en partenariat avec le Théâtre du Champs Exquis, ce spectacle est conçu pour un public familial dès 1 an.
Un moment poétique et ludique à partager avec les plus petits !
Entrée gratuite sur inscription
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance. .
+33 2 31 25 51 60
English : Spectacle Des équilibres
By Cie Skappa ! & associés, for families from 1 year upwards. Free with registration as part of the Semaine de la Petite Enfance.
