Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun

Informations pratiques

Verdun

Spectacle des Flammes à la Lumière

Carrières d’Haudainville Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2027-06-26

fin : 2027-07-31

Date(s) :

2027-06-26 2027-07-02

Des flammes à la lumière, le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18 !

60 tableaux retraceront sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle Époque à la 1ère Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à l’Armistice ; de 1926 jusqu’à nos jours.

Un hommage bouleversant à ces centaines de milliers d’hommes dont plus de 300 000 périrent dans un face à face tragique en cette terre de Meuse. Un Son et Lumière grandiose, rempli d’humanité, qui s’achève sur une note d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix.

En chiffres :

– 40 km de câbles

– 900 costumes

– 2 hectares d’espace scénique

– Des projections d’images géantes

– Des effets spéciaux spectaculaires

– Des décors impressionnants

– 250 acteurs

– 1000 projecteurs

Pour un spectacle saisissant de réalisme.

La tribune « Carré d’Or » est entièrement équipée de sièges coquilles. Chaque place est numérotée individuellement.

Le spectacle débute à la nuit noire mais il est conseillé d’arriver pour 22h00 sur le site.

Le spectacle n’est pas accessible aux enfants de moins de 10 ans.Tout public

15 .

Carrières d’Haudainville Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00 cdm@cdm55.fr

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English :

From flames to light, Europe’s biggest show on 14-18!

60 tableaux retrace the intertwined destinies of French and German combatants and civilians, from the Belle Époque to World War 1; from the Battle of Verdun to the Armistice; from 1926 to the present day.

A moving tribute to these hundreds of thousands of men, over 300,000 of whom perished in a tragic confrontation on the Meuse. A grandiose Son et Lumière, full of humanity, ending on a note of hope: Armistice, reconciliation and finally peace.

In figures :

– 40 km of cables

– 900 costumes

– 2 hectares of stage space

– Giant image projections

– Spectacular special effects

– Impressive sets

– 250 actors

– 1000 projectors

For a breathtakingly realistic show.

The « Carré d’Or » grandstand is fully equipped with shell seats. Each seat is individually numbered.

The show starts in the dark, but we recommend arriving on site by 10:00 pm.

The show is not accessible to children under 10.

L’événement Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME GRAND VERDUN