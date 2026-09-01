Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun
samedi 26 juin 2027 · Verdun
Informations pratiques
Verdun
Spectacle des Flammes à la Lumière
Carrières d’Haudainville Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2027-06-26
fin : 2027-07-31
Date(s) :
2027-06-26 2027-07-02
Des flammes à la lumière, le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18 !
60 tableaux retraceront sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle Époque à la 1ère Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à l’Armistice ; de 1926 jusqu’à nos jours.
Un hommage bouleversant à ces centaines de milliers d’hommes dont plus de 300 000 périrent dans un face à face tragique en cette terre de Meuse. Un Son et Lumière grandiose, rempli d’humanité, qui s’achève sur une note d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix.
En chiffres :
– 40 km de câbles
– 900 costumes
– 2 hectares d’espace scénique
– Des projections d’images géantes
– Des effets spéciaux spectaculaires
– Des décors impressionnants
– 250 acteurs
– 1000 projecteurs
Pour un spectacle saisissant de réalisme.
La tribune « Carré d’Or » est entièrement équipée de sièges coquilles. Chaque place est numérotée individuellement.
Le spectacle débute à la nuit noire mais il est conseillé d’arriver pour 22h00 sur le site.
Le spectacle n’est pas accessible aux enfants de moins de 10 ans.Tout public
15 .
Carrières d’Haudainville Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00 cdm@cdm55.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From flames to light, Europe’s biggest show on 14-18!
60 tableaux retrace the intertwined destinies of French and German combatants and civilians, from the Belle Époque to World War 1; from the Battle of Verdun to the Armistice; from 1926 to the present day.
A moving tribute to these hundreds of thousands of men, over 300,000 of whom perished in a tragic confrontation on the Meuse. A grandiose Son et Lumière, full of humanity, ending on a note of hope: Armistice, reconciliation and finally peace.
In figures :
– 40 km of cables
– 900 costumes
– 2 hectares of stage space
– Giant image projections
– Spectacular special effects
– Impressive sets
– 250 actors
– 1000 projectors
For a breathtakingly realistic show.
The « Carré d’Or » grandstand is fully equipped with shell seats. Each seat is individually numbered.
The show starts in the dark, but we recommend arriving on site by 10:00 pm.
The show is not accessible to children under 10.
L’événement Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME GRAND VERDUN
À voir aussi à Verdun (Meuse)
- Visite guidée ou audioguidée de la fabrique de dragées, Entreprise Dragées Braquier, Verdun 18 septembre 2026
- Apéro patrimoine “Balade autour des fortifications », Office de Tourisme, Verdun 18 septembre 2026
- Découverte guidée de la Maison du Pape Jules II, Maison du Pape Jules II, Verdun 19 septembre 2026
- Visite augmentée « Soyez le soldat d’un jour », Citadelle souterraine de Verdun, Verdun 19 septembre 2026
- La cathédrale Notre-Dame de Verdun, Cathédrale Notre-Dame, Verdun 19 septembre 2026