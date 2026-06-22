Spectacle des Fous Zélés Office culturel de Quingey Quingey

Quingey

Spectacle des Fous Zélés

Office culturel de Quingey 16 Rue de l’École Quingey Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez découvrir le nouveau spectacle Archives d’une histoire perdue de la troupe Les Fous Zélés !

Dans la petite ville imaginaire de Brumeroche-les-Deux-Sources, une étrange ambiance s’installe. Tant et si bien que la population locale fuit.

Le commissaire Peter et l’inspectrice Desmoulins sont envoyé-e-s sur place ; en parallèle, un groupe d’enfants, Théo, Zia, Zélie et P’tit Léo, va lui aussi mener l’enquête… .

Office culturel de Quingey 16 Rue de l’École Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fouszeles@gmail.com

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English : Spectacle des Fous Zélés

L’événement Spectacle des Fous Zélés Quingey a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON