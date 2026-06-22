Spectacle des Fous Zélés Office culturel de Quingey Quingey
Spectacle des Fous Zélés Office culturel de Quingey Quingey vendredi 3 juillet 2026.
Quingey
Spectacle des Fous Zélés
Office culturel de Quingey 16 Rue de l’École Quingey Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez découvrir le nouveau spectacle Archives d’une histoire perdue de la troupe Les Fous Zélés !
Dans la petite ville imaginaire de Brumeroche-les-Deux-Sources, une étrange ambiance s’installe. Tant et si bien que la population locale fuit.
Le commissaire Peter et l’inspectrice Desmoulins sont envoyé-e-s sur place ; en parallèle, un groupe d’enfants, Théo, Zia, Zélie et P’tit Léo, va lui aussi mener l’enquête… .
Office culturel de Quingey 16 Rue de l’École Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fouszeles@gmail.com
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English : Spectacle des Fous Zélés
L’événement Spectacle des Fous Zélés Quingey a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON