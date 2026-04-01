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Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall Monswiller

Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall Monswiller vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 3 rue de la gare

Ville : 67700 Monswiller

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall

3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

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3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est   aecsl67@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall Monswiller a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région