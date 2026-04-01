Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall Monswiller
Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall Monswiller vendredi 17 avril 2026.
Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall
3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19
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3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est aecsl67@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall Monswiller a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région