Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall

3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

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3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est aecsl67@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle des Girls & Boys Dancing Music Hall Monswiller a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région