Spectacle Des idées noires ZA la Palun 26170 Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies

Début : 2025-11-27 15:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Le CRT des Baronnies organise un théâtre-forum intitulé Des idées noires , qui aborde la thématique de la dépression et du suicide chez les séniors.
English :
The CRT des Baronnies is organizing a theater-forum entitled Des idées noires , which tackles the theme of depression and suicide in senior citizens.
German :
Das CRT des Baronnies organisiert ein Forumtheater mit dem Titel Des idées noires (Schwarze Ideen), das sich mit dem Thema Depression und Selbstmord bei Senioren befasst.
Italiano :
Il CRT des Baronnies organizza un teatro-forum intitolato Des idées noires (Idee nere), che tratta della depressione e del suicidio tra gli anziani.
Espanol :
El CRT des Baronnies organiza un teatro-foro titulado Des idées noires (Ideas negras), que aborda el tema de la depresión y el suicidio en la tercera edad.
