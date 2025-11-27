Spectacle Des idées noires ZA la Palun 26170 Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies

Début : 2025-11-27 15:00:00
Le CRT des Baronnies organise un théâtre-forum intitulé Des idées noires , qui aborde la thématique de la dépression et du suicide chez les séniors.
English :

The CRT des Baronnies is organizing a theater-forum entitled Des idées noires , which tackles the theme of depression and suicide in senior citizens.

German :

Das CRT des Baronnies organisiert ein Forumtheater mit dem Titel Des idées noires (Schwarze Ideen), das sich mit dem Thema Depression und Selbstmord bei Senioren befasst.

Italiano :

Il CRT des Baronnies organizza un teatro-forum intitolato Des idées noires (Idee nere), che tratta della depressione e del suicidio tra gli anziani.

Espanol :

El CRT des Baronnies organiza un teatro-foro titulado Des idées noires (Ideas negras), que aborda el tema de la depresión y el suicidio en la tercera edad.

