Spectacle « Des livres et moi ! », Bibliothèque Saint-Jean-de-la-Motte, Saint-Jean-de-la-Motte

Informations pratiques

Spectacle « Des livres et moi ! » Dimanche 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Saint-Jean-de-la-Motte Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Découvrez l’univers du théâtre d’improvisation dans une aventure autour des livres, pleine d’humour.

À partir d’ouvrages piochés au hasard par le public, les deux comédiens nous embarquent dans des mondes inattendus.

Au fil des improvisations, ils tentent de soigner des lecteurs un peu trop passionnés, dont Thierry, victime d’une joyeuse “imaginite aiguë”.

Tous les genres deviennent terrain de jeu, du classique aux romans policiers en passant par la jeunesse.

Bibliothèque Saint-Jean-de-la-Motte Place de la cantine 72800 St Jean de la Motte Saint-Jean-de-la-Motte 72510 Sarthe Pays de la Loire https://odyssee.reseaubibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=165

Biblis en folie 2026

©lalimprost