Spectacle des Profs de l’École des Arts de Haute-Saintonge Théâtre du Château Jonzac

Spectacle des Profs de l’École des Arts de Haute-Saintonge

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Traditionnel concert des profs de l’école des arts au théâtre du Château à Jonzac. Un moment suspendu avec l’ensemble des professeurs qui vont défilés sur scène. Un magnifique concert se profile, à voir, à écouter et surtout à apprécier.

+33 5 46 48 31 26 ecoledesarts@haute-saintonge.org

English :

The traditional concert by the art school teachers at the Théâtre du Château in Jonzac. A suspended moment with all the teachers on stage. A magnificent concert to watch, listen to and, above all, enjoy.

