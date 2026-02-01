Spectacle des Profs de l’École des Arts de Haute-Saintonge Théâtre du Château Jonzac
Spectacle des Profs de l’École des Arts de Haute-Saintonge Théâtre du Château Jonzac samedi 28 février 2026.
Spectacle des Profs de l’École des Arts de Haute-Saintonge
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Traditionnel concert des profs de l’école des arts au théâtre du Château à Jonzac. Un moment suspendu avec l’ensemble des professeurs qui vont défilés sur scène. Un magnifique concert se profile, à voir, à écouter et surtout à apprécier.
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 31 26 ecoledesarts@haute-saintonge.org
The traditional concert by the art school teachers at the Théâtre du Château in Jonzac. A suspended moment with all the teachers on stage. A magnificent concert to watch, listen to and, above all, enjoy.
L’événement Spectacle des Profs de l’École des Arts de Haute-Saintonge Jonzac a été mis à jour le 2026-01-29 par CDC de Haute Saintonge