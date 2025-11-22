Spectacle des Sonneurs de la Vallée Noire La Châtre

Spectacle des Sonneurs de la Vallée Noire

Salle des fêtes La Châtre Indre

Spectacle annuel des Sonneurs de la Vallée Noire La Boun’ Ane de saynètes, danses, musiques et chants traditionnels des Sonneurs de la Vallée Noire. Un spectacle est prévu le samedi soir à 21h et le dimanche à 15h. Un bal suivra les spectacles. Placement libre. 10 .

Salle des fêtes La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64

English :

Annual show featuring traditional skits, dances, music and song by the Sonneurs de la Vallée Noire.

German :

Jährliche Aufführung von traditionellen Sketchen, Tänzen, Musik und Gesang der Sonneurs de la Vallée Noire.

Italiano :

Spettacolo annuale di scenette, danze, musiche e canti tradizionali dei Sonneurs de la Vallée Noire.

Espanol :

Representación anual de sketches, bailes, música y canciones tradicionales a cargo de los Sonneurs de la Vallée Noire.

