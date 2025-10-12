Spectacle « Des ténèbres à la lumière » Morteau
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-12 16:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Spectacle Hommage à Jean Seguin. Comédie musicale organisée par l’école de musique et de danse du val de Morteau en pays horloger.
Chansons françaises classiques et contemporaines, musique, danse.
Durée 1h30 (+ entracte avec buvette)
Ouverture des portes 15H. Nombre de places limitées, réservations conseillées. .
Théâtre Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 43 86 ecoledemusiqueetdedanseduval@gmail.com
