Spectacle « Des ténèbres à la lumière »

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Spectacle Hommage à Jean Seguin. Comédie musicale organisée par l’école de musique et de danse du val de Morteau en pays horloger.

Chansons françaises classiques et contemporaines, musique, danse.

Durée 1h30 (+ entracte avec buvette)

Ouverture des portes 15H. Nombre de places limitées, réservations conseillées. .

Théâtre Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 43 86 ecoledemusiqueetdedanseduval@gmail.com

