Spectacle des Tréteaux de Pornic Trois Jeunes Filles Nues Théâtre St Gilles Pornic

Spectacle des Tréteaux de Pornic Trois Jeunes Filles Nues

Théâtre St Gilles 54 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Embarquez pour un spectacle comique où scandale, romance, quiproquos et fous rires sont au rendez-vous !



Envie de rigoler et de vous détendre ? La troupe des Tréteaux de Pornic vous attend au théâtre Saint Gilles pour vous faire passer un agréable moment en toute convivialité sur Pornic.

Aperçu du spectacle

D’après une œuvre de Raoul Moretti, adaptée et mise en scène par Nadine Arnaud-Drouelle

Madame Ducros a confié ses trois nièces à l’institution dirigée par Hégésippe, un ancien séminariste… du moins en apparence ! Car ce dernier n’est autre que le directeur du cabaret Les Folies bocagères, où les jeunes filles répètent secrètement un numéro de nu.

Lors d’une croisière sur le bateau de leur oncle, elles croisent trois charmants officiers de marine…et les quiproquos s’enchaînent !

Une comédie légère, pleine d’esprit et de situations cocasses, où la célèbre réplique Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ? prend tout son sens.

Et rassurez-vous aucune scène licencieuse, juste une bonne dose d’humour et de bonne humeur à partager !

Pourquoi venir ?

Rire sans modération

(re)Découvrir un grand classique de l’opérette

Prolonger les fêtes avec une atmosphère pétillante et des musiques entraînantes comme au cabaret

Passer un moment sympa avec vos proches



Bon à savoir

Réservation prochainement possible dans nos 7 offices de tourisme Destination Pornic (Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, Préfailles, Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz et Villeneuve-en-Retz)

Réservation en ligne via Billeweb en cliquant ici

Parking à proximité

N’attendez plus et venez vite profiter d’une ambiance cabaret comme si vous y étiez et plongez dans l’effervescence des années folles avec Destination Pornic !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Pornic. .

Théâtre St Gilles 54 rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 32 15 81 lestreteauxdepornic@gmail.com

English :

Join us for a comedy show featuring scandal, romance, misunderstandings and laughter!

L’événement Spectacle des Tréteaux de Pornic Trois Jeunes Filles Nues Pornic a été mis à jour le 2025-12-04 par I_OT Pornic