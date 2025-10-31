Spectacle des Tréteaux de Pornic Trois Jeunes Filles Nues Théâtre St Gilles Pornic

Spectacle des Tréteaux de Pornic Trois Jeunes Filles Nues

Théâtre St Gilles 54 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Une croisière, trois nièces, trois officiers… et beaucoup de fous rires ! Le spectacle des Tréteaux au théâtre Saint Gilles à Pornic !



D’après une œuvre de Raoul Moretti, adaptée et mise en scène par Nadine Arnaud-Drouelle

Madame Ducros a confié ses trois nièces à l’institution dirigée par Hégésippe, un ancien séminariste… du moins en apparence ! Car ce dernier n’est autre que le directeur du cabaret Les Folies bocagères, où les jeunes filles répètent secrètement un numéro de nu.

Lors d’une croisière sur le bateau de leur oncle, elles croisent trois charmants officiers de marine…et les quiproquos s’enchaînent !

Une comédie légère, pleine d’esprit et de situations cocasses, où la célèbre réplique Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ? prend tout son sens.

Et rassurez-vous aucune scène licencieuse, juste une bonne dose d’humour et de bonne humeur à partager ! .

Théâtre St Gilles 54 rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 32 15 81 lestreteauxdepornic@gmail.com

English :

A cruise, three nieces, three officers? and lots of laughs! The Tréteaux show at the Théâtre Saint Gilles in Pornic!

German :

Eine Kreuzfahrt, drei Nichten, drei Offiziere? und viele Lacher! Die Aufführung der Tréteaux im Theater Saint Gilles in Pornic!

Italiano :

Una crociera, tre nipoti, tre ufficiali e tante risate! Lo spettacolo dei Tréteaux al Théâtre Saint Gilles di Pornic!

Espanol :

Un crucero, tres sobrinas, tres oficiales… ¡y muchas risas! El espectáculo Tréteaux en el Teatro Saint Gilles de Pornic

L’événement Spectacle des Tréteaux de Pornic Trois Jeunes Filles Nues Pornic a été mis à jour le 2025-10-31 par I_OT Pornic