Spectacle des Troubadours de la Combade

Salle polyvalente Albert Champeau Champnétery Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’amicale des aînés vous propose le spectacle des Troubadours de la Combade

Buvette et restauration sur place .

Salle polyvalente Albert Champeau Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 45 90 57

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English : Spectacle des Troubadours de la Combade

L’événement Spectacle des Troubadours de la Combade Champnétery a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de Noblat