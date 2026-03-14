Spectacle des Troubadours de la Combade Champnétery
Spectacle des Troubadours de la Combade Champnétery samedi 11 avril 2026.
Spectacle des Troubadours de la Combade
Salle polyvalente Albert Champeau Champnétery Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’amicale des aînés vous propose le spectacle des Troubadours de la Combade
Buvette et restauration sur place .
Salle polyvalente Albert Champeau Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 45 90 57
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English : Spectacle des Troubadours de la Combade
L’événement Spectacle des Troubadours de la Combade Champnétery a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de Noblat